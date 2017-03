Reality britânico de sobrevivência é cancelado na TV e não avisa seus participantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagine-se em um reality de sobrevivência em uma região remota da Escócia. Após um ano de desafios no meio do nada, você retorna à sua casa e descobre que a atração sequer foi transmitida na TV. Segundo a revista "Flavorwir", estão nessa situação 23 participantes do programa britânico "Eden". O game é um experimento social que não deu certo na televisão. A ideia era deixar que os integrantes do grupo construíssem uma espécie de comunidade. O formato estreou em julho de 2016 no Canal 4, mas deixou de ser exibido um mês depois. Os 23 aventureiros, porém, não foram avisados e deram sequência ao jogo. Desses, dez chegaram à final. Ainda conforme a reportagem, o primeiro desistente saiu em agosto. No mês seguinte, oito participantes, entre eles dois médicos, um paramédico e um pescador deixaram a atração. A produção garante que, apesar das perdas dos profissionais, a saúde e a segurança dos concorrentes estavam sendo monitoradas. Moradores de cidades próximas ao campo do reality contaram à imprensa local que o programa havia se transformado em uma bagunça, inclusive com contrabando de comida e bebida alcoólica. De acordo com o Canal 4, a atração voltará a ser exibida no final deste ano, já com todos os participantes de volta a suas casas. Tom Wah, que deixou o show em agosto, usou o Twitter para criticá-lo. "[O 'Eden'] Não era o que me disseram que ia ser. O que você vê na TV é tudo besteira. Você não está vendo a imagem inteira. O programa é extremamente mentiroso."