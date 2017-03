No clássico, Paraná terá desfalques, improvisação e estreias

Robson: ele pode reestrear pelo Paraná na quarta-feira (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Paraná Clube tem desfalques confirmados para o jogo de quarta-feira às 21h45, contra o Atlético-PR, na Vila Capanema. Cinco jogadores estão suspensos por cartões amarelos. Todos fazem parte do time titular. O técnico Wagner Lopes já havia decidido utilizar os reservas na partida de quarta-feira, mantendo o rodízio de jogadores adotado desde o início do ano. Além disso, a equipe já garantiu o primeiro lugar da primeira fase e todas as vantagens possíveis para as quartas-de-final.

O jogo na Vila Capanema vale pela 11ª e última rodada da primeira fase. O Atlético precisa vencer para garantir vaga, mas tem chances de se classificar com um empate.

Os desfalques do Paraná são o lateral-direito Diego Tavares, o zagueiro Eduardo Brock, o lateral-esquerdo Kaike, o volante Gabriel Dias e o meia Alex Santana. Eles levaram o terceiro cartão amarelo da série no domingo e, com isso, estão suspensos para quarta-feira.

O único problema dessa lista é Kayke, único lateral-esquerdo disponível no elenco. O titular Igor está lesionado e, com isso, Kayke vinha jogando nos dois times (titular e reserva). O Paraná ainda não confirmou se Igor está recuperado e pode jogar o clássico. Caso não tenha condições, Wagner Lopes será obrigado a improvisar na lateral-esquerda.

A tendência é que o treinador utilize contra o Atlético-PR os reforços contratados na semana passada. Por questões físicas, nem todos terão condições de jogar os 90 minutos. “Nós temos aqueles jogadores que chegaram e que talvez já tenham condições de jogar, não sei se 30, 45 (minutos). A ideia já é colocá-los para observação. Tem os jogadores que tomaram o cartão. Então, com certeza, este último jogo serve, apesar da rivalidade, para nós fazermos observações e mudanças que serão necessárias. É a oportunidade para quem entrar de dar o seu melhor e buscar a vitória”, declarou Wagner Lopes.

Os recém-contratados são o zagueiro Lucas Kal, o volante Maycon Canário e os atacantes Robson, Pedro Bortoluzo e Rafinha.

A provável escalação para quarta-feira é Marcos (Léo); Júnior, Artur Jesus, Rayan e Diego Canuto; Jhony, Leandro Vilela, Nathan (Cantanhede), Zezinho e Jonas Pessalli (Robson); Bentancourt (Robson).