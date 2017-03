Governo determina recall de carne de mais um frigorífico da Peccin

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, determinou nesta segunda-feira (27) que mais um frigorífico recolha todas as carnes vendidas por ele que estejam no mercado. O recall se refere aos produtos da fábrica da Peccin em Jaraguá do Sul (SC), com o SIF (selo do Serviço de Inspeção Federal) de número 825. Na sexta-feira (24), já havia sido determinado o recolhimento das carnes das unidades no Paraná da Souza Ramos (SIF 4040), da Transmeat (SIF 4644) e da Peccin (SIF 2155). "A recomendação é que o consumidor observe o selo SIF contido na embalagem da carne. Nas hipóteses em que a identificação não for possível, o consumidor deve procurar o local de venda do produto para obter a informação do fabricante do produto", informou a secretaria em nota. A secretaria recebeu documentação do Ministério da Agricultura sobre uma auditoria realizada em Jaraguá do Sul na qual é apontado que o estabelecimento não detém controle dos processos relacionados a controle de matéria-prima, formulação e rastreabilidade de seus produtos. O ministério informou ainda que há "indicativos de risco à saúde".