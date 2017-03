Rodovia e avenidas de Guaratuba serão fechadas para prova de triathlon

(foto: Divulgação/AEN)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) orienta os moradores e turistas que irão visitar Guaratuba, no litoral paranaense, para os bloqueios no trânsito que serão feitos neste domingo (2).

Entre 7 e 11 horas da manhã, será promovida mais uma edição da prova “Heróis do Triathlon”.



Os bloqueios serão feitos em um pequeno trecho da rodovia PR-412, na região de acesso ao município e também na avenida Paraná, uma das principais áreas de circulação do município que será fechada para a competição.



A etapa deve reunir mais de 350 competidores em provas de natação, ciclismo e corrida de rua. Para garantir a integridade física dos atletas, todo o trecho que compreende a prova será sinalizado com cones.



A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em conjunto com o staff da organização prestará apoio na orientação dos pedestres e motoristas durante o evento.