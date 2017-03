Federação confirma realização do Fla-Flu em Cariacica

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) confirmou que o Fla-Flu da Taça Rio vai ser disputado em Cariacica, Espírito Santo. O clássico será no domingo (2), às 16h, no Estádio Kléber Andrade. Como as duas equipes já estão garantidas na semifinal do Campeonato Carioca, a tendência é que o jogo seja de pouco apelo. Os rivais se encontraram na decisão da Taça Guanabara.

Após um empate por 3 a 3, o Flu levou a melhor nos pênaltis e levantou o troféu. Antes da partida que fecha a fase de classificação do grupo, os rubro-negros ainda encaram o Volta Redonda, e os tricolores pegam o Madureira.