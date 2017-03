Fifa vai pagar salários de irlandês que quebrou a perna

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa vai pagar os salários do lateral direito Seamus Coleman, do Everton, que quebrou a perna jogando pela seleção da Irlanda em jogo contra o País de Gales pelas Eliminatórias Europeias da Copa de 2018. A federação internacional possui um programa de proteção aos clubes que permite o pagamento de salários de até 143 mil euros semanais (cerca de R$ 486 mil) a jogadores que se lesionam defendendo suas seleções.

O salário de Coleman no Everton é estimado em 45 mil euros semanais (R$ 152 mil). O lateral pode ficar até um ano longe dos gramados após fraturar a tíbia e a fíbula da perna direita após uma entrada do galês Neil Taylor, que recebeu cartão vermelho no lance. O jogo terminou empatado por 0 a 0.