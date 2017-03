Coritiba pode ficar sem nove jogadores para jogo em Londrina

Léo Santos: com os desfalques, ele vira opção para o ataque (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba encerra sua participação na primeira fase do Campeonato Paranaense na quarta-feira (dia 29) às 21h45, no Estádio do Café, em Londrina. O time já está classificado para as quartas-de-final, mas pode cair para o quarto lugar se não vencer. Já o Londrina garante vaga com um empate.

O técnico interino Pachequinho terá problemas para escalar o time. O volante Alan Santos e o atacante Iago estão suspensos por cartões amarelos. Outros sete jogadores estão em recuperação: os volantes Jonas e João Paulo, os zagueiros Juninho e Werley, os meias Ruy e Galdezani e o atacante Rildo. Os sete já não atuaram na última rodada. João Paulo e Galdezani só voltam para o Campeonato Brasileiro. É pouco provável que os outros cinco estejam recuperados até quarta-feira. Quem pode voltar é o atacante Henrique Almeida, que está em fase final do tratamento por pancada no tornozelo.

Pachequinho afirmou que ainda vai estudar a escalação. “Já não temos o Alan Santos e o Iago. Vamos ver com os demais profissionais da comissão e analisar as situações de pós-jogo. Todo esse planejamento e definição de equipe para enfrentar o Londrina acontecerá na sequência”, afirmou.

Como já está classificado, Pachequinho pode poupar alguns titulares contra o Londrina. O atacante Kleber até chegou a sugerir isso no domingo, após a vitória sobre o Rio Branco. “Tive uns problemas na outra semana e fiquei uns treinos fora, e a gente acaba sentindo fisicamente. Mas, de repente, é um momento para pegar mais ritmo. Vamos conversar com o Pachequinho se é o momento de poupar ou tentar a vitória para nos dar uma tranquilidade para a próxima fase”, afirmou o jogador.

A provável escalação para quarta-feira é Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Márcio e William Matheus; Edinho, Anderson e Tiago Real; Neto Berola, Léo Santos (Kady) e Kleber (Henrique Almeida).