Ministro português faz palestra em Curitiba e incentiva negócios entre o Paraná e Portugal

O WTC Word Trade Center de Curitiba e Joinville promoveram nesta segunda-feira (27) na FIEP-Federação das Indústrias do Estado do Paraná o evento “Internacionalização como saída? –O acordo Portugal 2020 como porta de entrada na Europa”, com a presença do secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, Jorge Costa Oliveira. O objetivo é estreitar as relações comerciais entre empresários do Paraná e o mercado lusitano, a partir do acordo Portugal 2020 – que a União Européia promove desde 2014 para estimular o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país ibérico num prazo de seis anos. Carreira & Cia conversou com o Ministro Jorge Costa Oliveira e sua comitiva.



O que é o Acordo Portugal 2020 e quais são as prioridades de intervenção?

É um acordo de parceria adotado entre Portugal e a Comissão Européia que reúne a atuação dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, no qual se definem os princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento econômico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020. Estes princípios de programação estão alinhados com o Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo, prosseguindo a Estratégia Europa 2020. Portugal deve receber 25 bilhões de euros até 2020, tendo definido objetivos temáticos para estimular o crescimento e a criação de empregos, as intervenções necessárias para concretizá-los e as realizações e os resultados esperados com estes financiamentos.



Brasil e Portugal são países irmãos. Quais as facilidades entre empresários brasileiros e portugueses para viabilizarem seus negócios?

Com certeza, somos nações irmãs, com raízes, histórias, língua e muitas afinidades em comum. Costumo brincar que tenho quatro milhões de primos no Brasil, a família Oliveira! O Brasil cada vez mais está no radar das empresas de Portugal, assim como nós oferecemos networking político e empresarial que deve ser aproveitado pelos empresários brasileiros. Como atrativos temos ainda a ampla relação com o mercado africano, não só nos países lusófonos como Angola e Moçambique. É preciso apenas que se estreitem mais os contatos entre Brasil e Portugal, para partilharmos nossos caminhos comerciais.

Quais motivações e agenda comum entre o Estado do Paraná e a cidade de Curitiba?

A região do Paraná tem bastante potencial, mas ainda é pouco conhecida em Portugal. Não temos muitos eventos de aproximação empresarial como este. As empresas brasileiras precisam ter em mente que somos a melhor porta de entrada na Europa, um país seguro, de economia estável, perfeitamente integrado ao mercado europeu.

Esta iniciativa marca o início da nova gestão do WTC Curitiba e WTC Joinville, presididos pelo empreendedor Josias Cordeiro da Silva em sociedade com os executivos Vanderlei Palhano, Rui Francisco de Paula, Gilmer Solis e Sandro Vieira. www.wtcclub.com.br

