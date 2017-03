Diego Souza é escalado por Tite na véspera do jogo

SÉRGIO RANGEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Roberto Firmino ficou fora do último treino da seleção brasileira antes do confronto contra o Paraguai, nesta terça-feira (28), pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No final da tarde desta segunda (27), o jogador do Liverpool foi poupado por Tite. Ele reclamou de inflamação na garganta e ficou no hotel realizando tratamento. Diego Souza foi o seu substituto.

O meia do Sport é um dos atletas mais elogiados pelo treinador. Na noite desta segunda-feira (27), Tite deve anunciar o titular da posição.

A única novidade confirmada é o lateral Fagner. Ele jogará na vaga de Daniel Alves, que terá que cumprir suspensão.

Com 30 pontos nas eliminatórias, a seleção pode garantir a vaga na Copa da Rússia nesta terça. Para isso, o time precisa vencer em Itaquera e torcer por um tropeço do Chile e do Equador nesta rodada.

No mesmo dia, o Chile enfrentará a Venezuela, em Santiago. Já os equatorianos vão jogar contra a Colômbia, em Quito. Na quinta (23), a seleção goleou o Uruguai, por 4 a 1, em Montevidéu.

No treino desta segunda, os jornalistas só puderam registrar imagens por 15 minutos. Depois disso, a arena foi esvaziada. No domingo (26), a comissão técnica fez a mesma coisa pela primeira vez no Brasil.