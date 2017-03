Campeonato Paranaense pode ser paralisado pelo STJD

O atacante Getterson (foto: Geraldo Bubniak)

O Campeonato Paranaense 2017 pode ser paralisado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Quatro clubes ameaçados pelo rebaixamento na competição ameaçam entrar com um pedido de medida cautelar no STJD, exigindo a paralisação do torneio até que o “caso Getterson” seja julgado em última instância.

No primeiro julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), o J.Malucelli foi punido com a perda de 16 pontos, pela escalação do atacante Getterson em três partidas. O jogador não estaria registrado no BID da CBF, segundo a procuradoria do TJD-PR. No segundo julgamento, o clube conseguiu recuperar os 16 pontos. A procuradoria recorreu e levou o caso para o STJD, que ainda não marcou o julgamento.

O objetivo de quatro clubes ameaçados pelo rebaixamento (PSTC, Toledo, Rio Branco e Foz) é paralisar o campeonato antes do início das quartas-de-final. Nesta quarta-feira (dia 28), ocorre a última rodada da primeira fase, que define os dois rebaixados e os oito classificados para a próxima fase. Os 16 pontos do caso Getterson alteram radicalmente a tabela.

Os clubes ainda não confirmaram o pedido de medida cautelar, mas afirmaram que estão estudando o caso. A tendência é que eles apresentem esse pedido na terça-feira (dia 28). Esse tipo de pedido é avaliado imediatamente pela presidência do STJD (ou por um auditor indicado).