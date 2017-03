Em Salvador, Ivete Sangalo fica sem carro e pede carona para fã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo surpreendeu uma fã nesta segunda-feira (27) e resolveu pegar uma carona para ir até sua casa, em Salvador. "Ela estava passando e eu: 'Você vai para onde?', e ela : 'Vou para o lado do Campo Grande', então falei 'Me deixe lá'", contou Ivete em seu Instagram. Do lado da cantora estava Lore, a motorista sortuda que deu carona para Ivete. "Ela está achando que é pegadinha. Não é pegadinha não, é carona mesmo", disse enquanto a fã ria. "Eu vim na rua resolver uma parada e fiquei sem carro, aí peguei carona com essa fofura. Obrigada, Lore", agradeceu Ivete.