Corpo de triatleta que desapareceu durante competição é encontrado no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do triatleta Gérson Fernandes Neris, 39 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27) por equipes do Grupamento Marítimo de Salvamento na Praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Ele estava desaparecido desde domingo (26) ao participar da 1ª Etapa do Rio Triathlon 2017 ao entrar no mar para participar da primeira etapa da prova, que tem 750 metros de natação, 20 quilômetros (km) de ciclismo e 5 km de corrida. As informações são da Agência Brasil. Gérson era maratonista e, pela primeira vez, participava de uma prova de triátlon. Ele queria competir nesta modalidade esportiva e procurou um treinador. Ele não tinha muito conhecimento de mar e foi aconselhado a aprimorar na natação para provas de mar aberto. O corpo da vítima seguirá para o IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa da morte. A Fterj (Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro), que organiza a prova, informou que cumpre todos os requisitos para garantir a segurança das provas e de seus competidores.

Na prova de natação deste domingo, o circuito de 750 metros tinha cinco boias de delimitação do percurso. Dentro da água, 20 guarda-vidas acompanhavam a prova, sendo três em jet skis e 17 em pranchas de stand-up paddle. Além disso, oito guarda-vidas auxiliavam de fora da água e acompanhavam a prova de uma torre de observação. A segurança da prova foi feita por uma empresa especializada em competições no mar. Gérson passou pelo processo de check-in, que antecede à entrada no mar, às 6h53min e iniciou a prova às 7h. Às 7h30min, quando se percebeu que ele não pegou a bicicleta para a próxima parte da competição, as buscas tiveram início. Os guarda-vidas tiveram apoio de lanchas, jet-skis e até um drone para achar o corpo do triatleta. O presidente da Fterj, Julio Alfaya, disse que a federação está dando todo apoio à família da vítima.