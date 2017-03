Torcida do Atlético esgota ingressos para o clássico

Redação Bem Paraná, com site oficial do Atlético-PR

27/03/17 às 18:53 Redação Bem Paraná, com site oficial do Atlético-PR

Os ingressos para a torcida do Atlético Paranaense para o jogo de quarta-feira às 21h45, dia 29, na Vila Capanema, estão esgotados. A venda iniciou na manhã dessa segunda-feira (dia 27) e os bilhetes acabaram no fim da tarde. Eram 1.400 entradas para o setor visitantes do estádio.

Os demais ingressos serão vendidos pelo Paraná para a torcida do clube mandante. Há uma promoção para a compra antecipada (clique aqui para saber mais).

Veja comunicado do Atlético-PR sobre os ingressos: "O Clube Atlético Paranaense informa que a venda de ingressos destinados aos torcedores rubro-negros, para o jogo contra o Paraná Clube, está encerrada. Todas as entradas foram esgotadas nesta segunda-feira (27). Os ingressos começaram a ser vendidos às 10h de hoje (27), nas bilheterias do Estádio Atlético Paranaense. Os bilhetes foram comercializados por R$ 30,00 [inteira] e R$ 15,00 [meia]. Cada torcedor pôde adquirir até duas entradas. O Rubro-Negro enfrenta o Paraná Clube às 21h45 desta quarta-feira (29), na Vila Capanema. O duelo é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual".