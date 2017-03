Fabio Schvartsman, da Klabin, será o novo presidente da Vale

NICOLA PAMPLONA E JOANA CUNHA RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor-geral da Klabin, Fábio Schvartsman, foi eleito para substituir Murilo Ferreira na presidência da Vale a partir de maio. O nome foi escolhido com apoio da consultoria Spencer Stuart e foi aprovado pelos acionistas da mineradora em reunião realizada nesta segunda (27). Ferreira anunciou que deixará o cargo no dia 26 de maio, quando vence o seu mandato, alegando que já ultrapassou a idade limite para a permanência na direção da companhia. Schvartsman tem graduação e pós-graduação em engenharia de produção pela Poli-USP, além de pós-graduação em administração de empresas pela FGV. Ele foi presidente da companhia de perfuração San Antonio Internacional e da Telemar Participações. Foi também diretor financeiro na Ultrapar, do Grupo Ultra, e teve cargos de chefia na Duratex. Ferreira deixará a Vale após um período conturbado na história da mineradora, no qual teve que lidar com a queda abrupta dos preços do minério de ferro e a tragédia provocada pelo vazamento de resíduos de minério em mina operada pela controlada Samarco, em Mariana (MG).