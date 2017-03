Aprovação de Trump cai após derrota no Congresso, aponta pesquisa

MARCOS AUGUSTO GONÇALVES NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS (FOLHAPRESS) - A aprovação do presidente Donald Trump atingiu um novo patamar de baixa nas pesquisas do instituto Gallup. A sondagem, divulgada nesta segunda-feira (27), captou o efeito da derrota do projeto de reforma do Obamacare na Câmara, na semana passada. De acordo com o levantamento, 36% dos adultos dizem apoiar o desempenho do presidente americano, contra 57% que o desaprovam. O resultado mais baixo anteriormente apurado foi de 37% de aprovação, em meados de março. O Gallup rastreia diariamente o percentual de americanos que aprovam ou desaprovam o trabalho de Trump. As opiniões são colhidas por entrevistas telefônicas com aproximadamente 1.500 adultos e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O resultado anunciado nesta segunda-feira é uma média de levantamentos feitos de sexta (24), dia da derrota republicana na Câmara, a domingo (26). Desde o início de seu governo, Trump tem obtido maus resultados nas pesquisas -seu antecessor Barack Obama deixou o cargo com 58% de aprovação. Embora venha implantando uma série de medidas prometidas em campanha, como desregulamentações na área ambiental, a derrota na Câmara e nas tentativas de impor restrições à imigração (por duas vezes barradas na Justiça) desgastam a imagem e a credibilidade política do presidente. É muito cedo para juízos mais consistentes sobre os desdobramentos do governo, mas é certo que a situação política tornou-se mais complicada com as cisões que se explicitaram no Partido Republicano. O presidente manifestou sua decepção com correligionários, em especial com a ala parlamentar mais conservadora, chamada Caucus da Liberdade. Ao mesmo tempo, o republicano fez acenos para os democratas na tentativa de ampliar o apoio no Congresso para levar adiante sua agenda. Teoricamente, a proposta de Trump de implementar um plano de investimento em infraestrutura poderia contar com votos da oposição. Mas o próximo grande desafio na Câmara deve ser o projeto de reforma tributária. Aparentemente com mais trânsito entre os republicanos, que historicamente inclinam-se por redução de impostos, a reforma pode encontrar obstáculos inesperados depois da crise que se instalou no partido depois do fracasso na reforma do Obamacare.