Tite afirma que Neymar será eleito o melhor do mundo

SÉRGIO RANGEL, GUILHERME SETO E LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de dar a faixa de capitão para Neymar, Tite disse que o jogador do Barcelona será eleito o melhor do mundo. Nesta segunda-feira (27), ele rasgou elogios para o ex-santista e acredita que a idade o ajudará na disputa com Messi e Cristiano Ronaldo. "O Neymar não pode falar, mas eu posso. Ele vai ser o melhor do mundo", disse Tite. "Ele fez 25 anos agora, Cristiano e Messi estão nos 30 para lá. Gerações diferentes. Nessa geração vejo Neymar, nesse processo de maturidade", acrescentou. O atacante é o principal destaque da seleção. Ele é o artilheiro do atual grupo, com 51 gols. Desde o início da era Tite, a seleção coleciona oito vitórias seguidas, sendo sete nas eliminatórias do Mundial da Rússia. Na quinta (23), o Brasil goleou o Uruguai, por 4 a 1, em Montevidéu. Com o resultado, a equipe soma 30 pontos, sete a mais que o segundo colocado no torneio. EUFORIA Com a seleção praticamente classificada para a Copa do Mundo, Tite admitiu que trabalha para conter a euforia do time na véspera da partida contra o Paraguai, terça (28), no Itaquerão. Ao ser questionado sobre o segredo para evitar o favoritismo, ele disse que não pode deixar "que os atletas fiquem felizes". "Não posso deixar que os atletas fiquem felizes, e eu também, não posso não ficar feliz. Isso [a boa fase] não facilita em nada nosso trabalho no enfrentamento com o Paraguai, que não vencemos há quatro jogos, que venceu a Argentina fora e que busca uma classificação. Temos consciência que há um fato bom, mas com naturalidade", disse o treinador, que confirmou Firmino no time titular. O atacante do Liverpool ficou fora do treino desta segunda por causa de uma infecção na garganta. Depois de fechar os dois últimos treinos para os jornalistas, Tite justificou a sua decisão alegando privacidade. "Estou me adaptando,me reinventando na função de técnico da seleção. Em alguns momentos eu fechava treino. Entendia que esse era um momento de ter um pouco mais de privacidade, posso gritar, ser mais duro, pedir concentração", disse o treinador "A gente não quer cercear. Mas tem momentos que são íntimos", acrescentou.