Titular há três jogos, Renan Ribeiro se diz pronto para assumir o gol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Titular há três partidas no gol do São Paulo, Renan Ribeiro se disse "preparado" para assumir a titularidade da equipe comandada por Rogério Ceni. Em entrevista à "ESPN", o jogador citou um drama pessoal para falar de seu início no clube paulista, mas afirmou que o problema ficou no passado. "Quando cheguei no São Paulo, tinha acabado de perder minha irmã, então precisei voltar o foco para o futebol. Foi um momento que passou, hoje me sinto preparado (para assumir a titularidade)", afirmou. Renan assume a titularidade no momento em que seus outros dois principais concorrentes sofrem com críticas. Denis e Sidão tiveram chances na temporada, mas não conseguiram assegurar a titularidade absoluta. "É uma posição complicada, que só joga um e aqui temos quatro bons goleiros no elenco. Estou há quatro anos no São Paulo, anos que trabalhei forte, me aperfeiçoando para quando tivesse a oportunidade pudesse corresponder à expectativa de todo mundo", continuou. O próximo compromisso do São Paulo será na próxima quarta-feira (29), contra o São Bernardo, fora de casa. A equipe precisa vencer e contar com um tropeço do Linense para ficar com a primeira colocação do Grupo B do Campeonato Paulista.