Envio da declaração no fim do prazo tem vantagens e desvantagens

Sempre se fala sobre a mania que o brasileiro possui de deixar para entregar a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para a última hora. Contudo, será que sempre será benéfico ser um dos primeiros a entregar esse documento?

Segundo o diretor tributário da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos, a recomendação é preparar a declaração com bastante antecedência, já a entrega dependerá de cada caso. A partir da declaração pronta chega um momento de análise da melhor data de entrega.

“Os contribuintes confundem elaborar a declaração com a entrega do documento. É importante que se saiba que pode estar com o documento totalmente preparado e mesmo assim planejar a melhor data de entrega, que dependerá de variáveis como: situação financeira do contribuinte, se vai ter restituição ou se terá que pagar impostos ao governo, dentro de outras questões”.

Se tiver que pagar imposto — e ai de novo contará a situação financeira do contribuinte — deve-se analisar se é melhor fazê-lo o quanto antes ou deixar para o final.

Contudo, Richard Domingos reforça um alerta. “Pode ser interessante planejar o prazo de entrega e não a elaboração do documento. O ideal é já ter a declaração preparada o quanto antes, caso o contrário poderá enfrentar diversos problemas, como falta de documentos ou falta de tempo de análise de opções”. Outro ponto que deve ser levado em consideração é a possibilidade de congestionamento no sistema nas últimas horas de entrega.

Melhor ou pior

Vantagem em entregar antes

- Contribuintes que possuem Imposto a Restituir e estão necessitando de recursos financeiros receberão logo nos primeiros lotes

- Se livra do compromisso e do risco de perda do prazo

- Possuir mais tempo para ajustes da declaração e para buscar documentos perdidos ou extraviados

- Possuir mais tempo para conferir a declaração para entrega dos documentos sem omissões ou erros

Vantagem em entregar nos últimos dias

- Contribuintes que possuem Imposto a Restituir e não estão necessitando de recursos financeiros, poderão restituir nos últimos lotes gerando uma correção monetária muito maior que a maioria das aplicações financeiras pagariam (Juros Selic), e detalhe, sem incidência de imposto de renda sobre o rendimento obtido

- Quem tem que pagar novos valores de impostos terá como melhor planejar o caixa para esse pagamento, pois postergará o prazo

Alerta sobre erros mais comuns cometido na declaração do IRPG

- Omissão de rendimentos do titular, em especial de uma segunda fonte, tais como honorários, alugueis e palestras

- Omissão de rendimentos de dependente

- Informação de valor de imposto de renda retido na fonte maior do que o que consta na declaração do empregador

- Dependentes que não preenchem as condições, em especial por contarem de outra declaração ou terem apresentado declaração em seu nome

- Despesas médicas não realizadas, de titular e de dependentes e ainda de não dependentes relativas a consultas, Planos de Saúde e Clínicas

- Contribuições de empregadas domésticas não realizadas