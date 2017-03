Fraude e assassinato de fiscal terão investigações paralelas

Polícia apreendeu chips que seriam usados nas bombas para fraudar a quantidade de combustível (foto: Divulgação/Diep)

A operação Pane Seca, que identificou e prendeu integrantes de duas quadrilhas suspeitas de fraude na venda e no abastecimento de combustível, será o ponto de partida para o inquérito policial conduzido pela Delegacia de Crimes Contra a Economia e Proteção ao Consumidor (Delcon) da Polícia Civil do Paraná.

A ação deflagrada no sábado pelo Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (Diep) prendeu seis pessoas suspeitas de serem integrantes de dois grupos criminosos que fraudavam a quantidade de combustível que saia das bombas, resultando em prejuízo aos motoristas e ganhos para as quadrilhas. Outras seis pessoas são consideradas foragidas.

“A Delcon vai dar continuidade à investigação, que foi muito bem conduzida pelo Dipe. Está comprovada a fraude e a Delcon, que é especializada em crimes contra a economia e proteção ao consumidor, vai aprofundar a ação desta quadrilha”, resumiu o secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita.

“Agora, o momento exige uma atuação mais forte da polícia judiciária. A Delcon vai avaliar o material apreendido, como funcionavam as placas que fraudavam o abastecimento, e encaminhá-las para perícia, realizar interrogatórios, cruzar informações, ou seja, dar continuidade ao que já foi apurado pelo Diep nesta operação”, completou o secretário.

O inquérito na Delcon ficará sob a responsabilidade do delegado titular Guilherme Rangel e vai tramitar de forma paralela à investigação já em curso da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura a morte do presidente da Associação Brasileira de Combate a Fraudes de Combustíveis, Fabrizzio Machado da Silva, assassinado na quinta-feira. “São duas investigações paralelas que podem se encontrar ao longo do trabalho policial. A elucidação da morte do fiscal é uma prioridade das forças de segurança do Paraná”, disse Mesquita.