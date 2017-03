Equipes da Vigilância Sanitária da Prefeitura de São José dos Pinhais realizaram, na segunda-feira (27), uma operação de fiscalização do comércio de carne em três grandes redes de supermercado de São José dos Pinhais, seguindo as diretrizes repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde aos municípios em todo o Estado, como consequência do desdobramento da operação “Carne Fraca”.

A fiscalização já é realizada com regularidade pelos fiscais e técnicos da Vigilância Sanitária, porém está sendo reforçada com a operação durante toda a semana. Serão pelo menos três estabelecimentos visitados por dia, desde os pequenos, médios e grandes. Ontem, as regiões escolhidas foram o Centro, Costeira e Guatupê.

Os fiscais analisam desde a estrutura física dos estabelecimentos, passando pela documentação e as mercadorias — se estão sendo pesadas corretamente, o armazenamento, as condições de higiene, entre outros.

A Secretaria de Saúde informa que se caso houver a suspeita de alguma irregularidade, os consumidores podem encaminhar uma denúncia para a Procuradoria do Município, via protocolo Geral da Prefeitura, que vai repassar o caso para Vigilância Sanitária, responsável pela vistoria. Os estabelecimentos identificados comercializando produtos irregulares podem ser advertidos.