Ministério determina recall

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça informou ontem, ter recebido nova documentação do Ministério da Agricultura sobre a auditoria realizada em uma unidade de um frigorífico de anta Catarina, a qual apontou que "o estabelecimento não detém controle dos processos relacionados a controle de matéria-prima, formulação e rastreabilidade de seus produtos". Além do recolhimento dos produtos, a Secretaria do Consumidor enviou notificação à companhia para que realize um novo recall dos produtos.