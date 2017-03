Prefeitura propõe criação de cooperativa

Na sexta-feira da semana passada o vic-prefeito de Campo Largo, Maurício Rivabem, e o responsável pelos assuntos ligados ao interior, Luiz Rossato, se reuniram com trabalhadores da região de Três Córregos para, juntos, esclarecerem a atuação fiscal do IAP nas pedreiras da região — a operação se deu a pedido do Ministério Público Federal para apurar possíveis irregularidades.

No encontro, o vice-prefeito relembrou que, conforme reunião realizada na penúltima semana entre a Prefeitura e o Presidente do Instituto Ambiental do Paraná, Luiz Tarcísio Mossato Pinto, ficou esclarecido que não existe embargo, ou seja, todos poderão trabalhar normalmente.

No entanto, a fim de melhorar as ações e dar continuidade no trabalho na região, sempre respeitando a lei e normas vigentes, o Executivo propôs aos trabalhadores a criação de uma cooperativa. “Em nenhum momento a prefeitura quer tirar o trabalho da classe, mas é necessário que tudo seja realizado dentro da regularidade”, explicou Rivabem. Segundo os trabalhadores que participaram da reunião, a ideia será levada ao restante do grupo.