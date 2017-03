UTIs do Hospital de Clínicas são liberadas da Interdição Ética

As Alas de Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica, Neonatal e Cardíaca do Complexo de Hospital de Clínicas da UFPR passaram por fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) e foram consideradas em adequado funcionamento. Em junho de 2016, o CRM-PR havia homologado Indicativo de Interdição Ética com relação a esses setores.

A medida do Conselho foi tomada devido a dificuldades como falta de insumos, equipamentos e profissionais de enfermagem. O ato não suspendeu o funcionamento das unidades que continuaram atuando com a capacidade de leitos que possuíam. Foi constituída uma força-tarefa visando ao encaminhamento das soluções para as situações apontadas pelo CRM-PR. Assim, o CHC passou a trabalhar na melhoria das condições operacionais dessas unidades pelos 180 dias seguintes.

Após o prazo concedido, a fiscalização do Conselho retornou ao maior hospital público do Paraná e detectou que foram corrigidas as irregularidades apontadas, retirando, então, o Indicativo de Interdição Ética imposto.

A superintendente do Complexo Hospital de Clínicas, Claudete Reggiani, conta que, durante esse prazo dado para a adequação das unidades, foram contratados mais servidores, entre técnicos administrativos, enfermeiros e fisioterapeutas, pessoal necessário para garantir o bom funcionamento dos locais.

“A próxima ação do CHC é aumentar o número de leitos disponíveis na UTI Adulta. Hoje estamos funcionando com 26 leitos e pretendemos passar para 30. Já temos o número de funcionários necessários e estamos fazendo o processo de padronização para que isso aconteça. Além disso, vamos continuar melhorando a questão de insumos, dando condições adequadas para os nossos funcionários e pacientes”, relata a superintendente.