Greca propõe suspender plano e adiar reajuste

Greca (PMN): “Vamos tirar a cidade do buraco” (foto: Franklin de Freitas)

A gestão do prefeito Rafael Greca (PMN) anunciou ontem que deve encaminhar nos próximos dias à Câmara Municipal de Curitiba novas medidas do pacote de ajuste fiscal que incluem a suspensão por tempo indeterminado do pagamento dos planos de carreira e o adiamento de março para novembro da data-base do reajuste salarial dos servidores. O pacote prevê ainda revisão nas regras para a concessão de uma série de benefícios como licença-prêmio, 13º salário, gratificações e auxílios, além do aumento de alíquotas do Imposto sobre Transmissão de Bens Imobiliários (ITBI) e mudanças no Cartão Transporte.

A prefeitura alega que as medidas são necessárias para cobrir um déficit de R$ 2,1 bilhões no Orçamento de 2017, o equivalente a quatro anos de arrecadação do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Segundo a atual gestão, a administração anterior, do ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT), não teria deixado dinheiro no Orçamento para cobrir as despesas com a implantação dos planos de carreira dos servidores, que teria um custo de R$ 241 milhões.

Sem um corte de gastos, alega a gestão Greca, o déficit pode comprometer serviços, salários e pagamento de credores. “Começamos o trabalho de recuperação desde o primeiro dia de gestão, mas na medida em que aprofundamos o conhecimento da real situação deixada pelo meu antecessor o quadro financeiro foi ficando cada vez mais assustador”, alega o prefeito Greca. “Vamos tirar a cidade do buraco em que ela foi colocada”, afirma ele.

As medidas também incluem a criação de uma Lei de Responsabilidade Fiscal municipal, uma lei com nova meta fiscal, mudans na previdência municipal, com criação de um fundo de pensão complementar, otimização das receitas - com ações para melhorar a cobrança de dívidas - , ajustes na estrutura interna da Prefeitura e sistematização para pagamento dos credores. “Sem elas, o cenário que encontramos tende a, efetivamente, quebrar a cidade, com comprometimento de muitos serviços prestados à população, do salário dos servidores e do pagamentos dos fornecedores”, alerta o secretário das Finanças, Vitor Puppi.

Merenda

A atual administração alega que entre 2012 e 2016, as receitas do município cresceram apenas 28%, enquanto as despesas com pessoal subiram 70%, e com isso, os investimentos caíram 52%. E que o déficit de R$ 2,1 bilhão incluiria, além do pagamento dos planos de carreira dos servidores, R$ 614 milhões de restos a pagar sem empenho, deixados pela gestão anterior. “São despesas que se forem cortadas comprometem serviços e compras básicas, como merenda para estudantes e insumos para unidades de saúde, e para as quais simplesmente não há dinheiro previsto”, diz Puppi.

“Não se pode nem falar em ‘cortar orçamento’ porque tem muita coisa que não está no orçamento”, alega o secretário. “Sem a devida vinculação orçamentária, o plano de carreiras dos servidores, por exemplo, que a gestão anterior implementou não passa de uma peça sem viabilidade prática”, afirma Puppi.

Aperto

As medidas do pacote de ajuste fical de Greca:

Lei de Responsabilidade Fiscal

- Despesas com pessoal não poderão superar 70% do crescimento da Receita Corrente Líquida (RCL).

- Gastos com cargos comissionados e funções gratificadas não poderão superar 5% dos custos com pessoal. Além disso, despesas com publicidade e propaganda terão teto de 0,6% da RCL.

Leilão de dívidas

- Prioridade é para pagamento a quem tem dívidas a receber de até R$ 200 mil;

- Parcelamento em 60 meses para quitação dos débitos, corrigidos pelo IPCA.

- Os credores poderão optar por leilão. Quem oferecer maiores descontos receberão primeiro;

Impostos

- O Imposto sobre Transmissão de Bens Imobiliários (ITBI) perderá a alíquota de 2,4% para imóveis financiados até R$ 300 mil. A alíquota passará para 2,7% para imóveis entre R$ 140 mil e R$ 300 mil;

- A parcela mínima de pagamento do IPTU passa a ser de R$ 20,00, ao invés dos atuais R$ 10,00;

Cartão Transporte

- Prazo para uso dos créditos passa a ser de um ano, contra os atuais cinco anos;

Lixo e Nota

- A taxa de lixo, hoje cobrada juntamente com o IPTU, será desvinculada;

- Criação da Nota Curitibana, com distribuição de brindes e prêmios;

SERVIDORES

Data Base

- Reajuste previsto anualmente para março passará para novembro;

Licença-prêmio

Como funciona – A cada cinco anos o servidor recebe uma licença remunerada de três meses, que passa a ser automática. Hoje servidor pode optar por receber indenização em dinheiro. Novos servidores não terão mais direito à licença;

13º Salário

Como funciona – Atualmente é pago com base nos vencimentos do mês de dezembro;

Nova proposta – Será proporcionalmente à média do salário dos últimos 12 meses;

Planos de Carreira

- Pagamento suspenso por tempo indeterminado. Comissão vai analisar cada caso e definir novo cronograma de pagamento, de acordo com a disponibilidade de caixa da prefeitura;

Gratificações

- A gratificação por motivos de saúde ou risco de vida deixará de ser devida quando o servidor for afastado para outra função que não envolva esses riscos;

Auxílios

- Funeral - será fixado o valor de R$ 3.000,00 como auxílio para todos os servidores, não mais o pagamento do último salário do servidor falecido;

- Refeição - servidores que tiverem uma ou mais faltas sem justificativa perdem benefício;