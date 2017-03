Circuito Nacional define finalistas em Curitiba

(foto: Divulgação/CBT)

O Circuito Nacional Infanto-Juvenil definiu nesta segunda-feira os finalistas da etapa de Curitiba, realizada nas quadras do Clube Curitibano. As finais de 12 e 14 anos terão tenistas de cinco estados: São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. As partidas masculinas e femininas de simples acontecem nesta terça-feira, a partir das 9h30.

Na categoria 12 anos masculino a final será entre o gaúcho Gabriel Tedesco e o paulista Zack Silva. Gabriel surpreendeu na semifinal o seu conterrâneo cabeça de chave número 1, Lucas Silva por 6/1 e 6/1. Na próxima rodada o tenista de Caxias do Sul que conquistou a Seletiva do Circuito Nacional em Florianópolis e o Baba Bowl enfrenta o paulista Zack Silva, que derrotou o brasiliense João Vieira por 4/6, 6/4 e 6/1. Este será o terceiro encontro entre os tenistas, com duas vitórias de Gabriel, a última na final do Banana Bowl deste ano.

Já na categoria 14 anos masculino, o paulista Gabriel Generoso, cabeça de chave número 1, venceu o mineiro João Loureiro por 6/2 e 7/5. Invicto na temporada, o tenista de Araraquara disputará a final do primeiro Circuito Nacional Infanto-Juvenil contra o mato-grossense Richard Gama, que ganhou a batalha contra o paulista Gabriel Constantino por 5/7, 7/6(4) e 6/4 em 3h45 de partida, a mais longa até aqui de toda a competição. Este será o segundo confronto entre os tenistas na temporada, na primeiro Gabriel venceu na 2ª etapa do Circuito Paulista.

Na única final que não haverá paulistas, a cabeça de chave número um, a catarinense Carolina Laydner passou pela paranaense Maria Bloot por 6/3 e 6/2. Na decisão a catarinense terá pela frente a brasiliense Maria Luisa Oliveira, que despachou a carioca Gabriela Felix por 6/0 e 6/0. Nesta temporada as tenistas já duelaram uma vez e Carolina venceu na final da Copa São Paulo.

Na final paulista da categoria 14 anos feminino, Camilla Bossi derrotou a carioca Carolina Oliveira por 6/0 e 6/0. Campeã da Seletiva de São Paulo para o Circuito Nacional, Camilla enfrenta na Juliana Munhoz, que bateu a gaúcha Sophia Xavier por 6/1 e 6/1. As duas tenistas já se enfrentaram três vezes na categoria 14 anos e Camilla leva a vantagem com duas vitórias.

O Circuito Juvenil é um grande incentivador da categoria de base. É promovido em praticamente todas as regiões do Brasil para estimular a categoria de base e buscar novos talentos. O circuito foi muito importante para diversos atletas que hoje já fizeram ou estão fazendo a transição para o profissional.

Confira os resultados dos jogos das semifinais:

12M – Gabriel Tedesco (RS) d. Lucas Silva (SP) – 6/1 e 6/1

Zack Silva (SP) d. João Vieira (DF) – 4/6, 6/4 e 6/1

12F – Carolina Laydner (SC) d. Maria Bloot (PR) – 6/3 e 6/2

Maria Luisa Oliveira (DF) d. Gabriela Felix (RJ) – 6/0 e 6/0

14M – Gabriel Generoso (SP) d. João Loureiro (MG) – 6/2 e 7/5

Richard Gama (MT) d. Gabriel Constantino (SP) – 5/7, 7/6(4) e 6/3

14 F – Camilla Bossi (SP) d. Carolina Oliveira (RJ) – 6/0 e 6/0

Juliana Munhoz (SP) d. Sophia Xavier (RS) – 6/1 e 6/1

Confira a programação das finais desta terça-feira:

A partir das 9h

Gabriel Tedesco (RS) x Zack Silva (SP)

Carolina Laydner (SC) x Maria Luisa Oliveira (DF)

10h

Gabriel Generoso (SP) x Richard Gama (MT)

Camilla Bossi (SP) x Juliana Munhoz (SP)

Confira as chaves e programação no site www.circuitojuvenilcorreios.com