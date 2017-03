As Cores e as Praias da República Dominicana

Escolha um bom hotel, aproveite os cassinos, faça esportes e curta o sol (foto: Divulgação)

Foi em 1492 que Cristovão Colombo aportou em Santo Domingo, fundando a primeira capital do Novo Mundo. Lá viveram quatro gerações de sua família. O país divide a ilha Hispaniola com o Haiti e é a segunda maior ilha do Caribe.

A capital é Santo Domingo, o idioma é o espanhol, na terra de República Presidencialista. A vacina de febre amarela é parte da bagagem de todo turista. O clima é semitropical Marítimo e a época de chuvas vai de junho a outubro. Com uma população de cerca de 9 milhões de habitantes, a economia é baseada em produtos agrícolas, turismo e serviços.

A cidade tem poucas atrações e os hotéis funcionam como verdadeiras cidades independentes, com energia elétrica e tratamento de água próprios. Na hora de escolher o hotel no sistema “all inclusive”, convém prestar atenção: cada resort faz sua política individual e pode excluir alguns serviços. Confirme se o que você quer faz parte da lista do hotel. Os cassinos estão por toda parte, principalmente nos hotéis e resorts. Ficou famoso em Punta Cana o Princess Tower Casino.

Quem vai até Hispaniola, sabe que na República Dominicana a música nacional é o Merengue e outros ritmos quentes fazem sucesso, como a Bachata e o porto-riquenho Reggaeton. Prepare-se para dançar.



Uma viagem ao Caribe exige ou um navio de luxo, ou um resort de primeira linha. Porque o destino nem sempre oferece mais do que praias e o conforto de um hotel estilo americano. Já quem viaja para a Grécia, por exemplo, o que vale é a cidade e a região em si, mesmo quem chega de barquinho de pesca... A regra é aproveitar o mar, o nada fazer e depois descansar

DESTINOS

Santo Domingo é a capital, com ares de velho mundo. As antigas e históricas construções guardam o clima latino. Punta Cana é o destino turístico, por causa de suas praias. São muitas as opções de resorts all inclusive e cassinos. Bayahibe é um povoado de pescadores, com uma das poucas praias consideradas “bandeira azul”, por causa de cuidados ambientais.

La Romana tem o complexo turístico de luxo Casa de Campo. Ficou famosa também pela presença do costureiro de fama internacional, Oscar de la Renta. Pequenos restaurantes, compras e campos de luxo atraem a alta sociedade que chega de avião particular para temporadas de lazer. Samaná tem praias especiais, que recebem todos os anos a visita das baleias. É perfeita para eco-turismo, tem restaurantes e discotecas para quem gosta de ritmos caribenhos.

Cabarete é uma das boas praias para o windsurfe e reúne jovens e esportistas que alimentam a vida noturna do país. Sosua é um povoado tranquilo, praia de pescadores, mas mantém vida noturna e tem boutiques luxuosas.

Puerto Plata, dizem, foi batizada por Colombo fazendo alusão à costa que se tinge de tons prateados quando o sol se põe nas águas do Atlântico. Santiago de los Caballeros é movimentada, comercializa os melhores charutos do país e tem oferta de lojas, hotéis e restaurantes.



O melhor do Caribe será sempre as praias e o descanso. Aproveite





O QUE FAZER

* Conhecer a cidade colonial de Santo Domingo, cujas construções levam o título de “La Primada de América”. No bairro colonial, museus, restaurantes e discotecas. O Mercado Modelo, o Jardim Botânico e o Aquário são opções no roteiro turístico.

* Há mais de 400 resorts com a regra “bracelete no braço e dinheiro no cofre”. No all inclusive constam bebidas, restaurantes, shows e atividades recreativas. Quem preferir tranquilidade, basta escolher um canto de praia e desfrutar.

*Na hora da fome, aproveite a culinária crioula, bem parecida com a brasileira. As bebidas nacionais são a cerveja Presidente, os runs Brugal e Barceló e a folclórica Mamajuana.

* Ir até Altos do Chavón, onde artesões construíram uma réplica de uma vila do século 16 no alto da colina aos pés do rio Chavón. Restaurantes e uma capela fazem um cenário que merece ser visitado.

*Em Puerto Plata, conheça a fortaleza de San Felipe e o parque Central. Os turistas costumam procurar o Museu do Âmbar. A vista da cidade pode ser apreciada no Monte Isabel de Torres. Para quem gosta, vale visitar a fábrica de rum Brugal. Crianças curtem nadar com os golfinhos no Ocean World.

*Fumantes devem experimentar os charutos de Santiago de los Caballeros, onde funciona o Museu do Tabaco, que também comercializa as marcas mais conhecidas.

*Curtindo o mar, dá para fazer um passeio de catamarã que tem como destino a ilha Saona. Bom para praticar snorkel ou pegar um bronzeado na ilha que é reserva ecológica.

*Depois de praticar windsurfe e outros esportes náuticos durante o dia, curta a noite em Sosua e Cabarete. A região tem lojas, cassinos e barzinhos estilo pé-na-areia.

*Quem viajar durante os meses de janeiro e março, terá a chance de observar as baleias jubarte em Samaná, onde o balé dos animais é espetáculo nas águas de azul intenso da região.

Lembre-se: o tempo é o que você faz dele.