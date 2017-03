(foto: Franklin de Freitas)

A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou o bloqueio de bens, em mais de R$ 14 milhões, de 18 réus em ações, incluindo o ex-presidente da Câmara Municipal da Curitiba, entre 1997 e 2012, João Cláudio Derosso. O MP acusa Derosso e o grupo de gastos irregulares com publicidade entre 2006 e 2011, em contratos que somaram quase R$ 34 milhões.

Informativo

Segundo o MP, o esquema, que durou vários anos, começou com a contratação irregular de duas agências de publicidade, a partir de uma licitação direcionada. Os contratos foram prorrogados duas vezes, completando cinco anos. Por meio das duas agências, que chegaram a receber grandes quantias sem demonstrar a necessária prestação dos serviços, afirma a promotoria, as verbas teriam beneficiado empresas ligadas a vereadores e servidores e, em alguns casos, patrocinado programas de rádio e TV por eles apresentados. Foi constatado ainda que quase metade das verbas teria sido direcionada ao custeio de um informativo da Câmara, cuja produção, impressão e circulação, entretanto, não foram suficientemente comprovadas pelos investigados.

Pacote

Apesar de não ter chegado oficialmente à Câmara Municipal, o pacote de ajuste fiscal do prefeito Rafael Greca (PMN) foi o principal assunto da sessão de ontem. Representantes dos sindicatos dos professores (Sismmac) e da Guarda Municipal (Sigmuc) cobraram mais diálogo do Executivo com os servidores e acesso aos projetos. “É a falta de diálogo (com os sindicatos) que motiva a greve”, alegou Wagner Argenton, do Sismmac. A categoria parou por seis dias na semana passada (leia mais). “Tragam os números que embasam o ajuste fiscal, que vamos fazer o contraponto”, pediu Rejane Soldani, tesoureira do Sigmuc.

Direitos

“Não cairei no tom de confronto”, respondeu Pier Petruzziello (PTB), líder do prefeito na Câmara. “Quando os projetos chegarem, faremos o melhor para a cidade de Curitiba. Respeito os sindicalistas, mas acho que o tom de ameaça não precisa existir. O prefeito não disse que irá descumprir os planos (de carreira), mas que neste momento há dificuldade. Precisamos dos ajustes (fiscais), mas sem retirar direitos”, garantiu.

Água

O líder da bancada de oposição na Assembleia, deputado Tadeu Veneri (PT), criticou ontem a direção da Sanepar, que segundo ele, pediu à Agência Reguladora do Paraná (Agepar) reajuste da tarifa de água e esgoto de 25,63% em quatro anos, em vez de oito parcelas, como planeja o órgão regulador. Além disso, afirmou Veneri, a companhia também pediu que o percentual maior seja feito no primeiro ano e as demais parcelas sejam corrigidas pela taxa de juros Selic.

Diárias

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) julgou irregular a concessão de diárias pela Câmara Municipal de Guaratuba (Litoral) em 2014. Quatro vereadores daquela legislatura terão que devolver, solidariamente com o presidente da câmara naquele ano, os R$ 72.035,00 que receberam. Além disso, cada um deles foi multado em 10% do valor a ser devolvido, totalizando R$ 7.203,50, em valores originais.

Excesso

O processo foi instaurado após identificação de diárias em quantidade elevada em 2014. Foram responsabilizados pela devolução, além do gestor responsável, Mordecai Magalhães de Oliveira - que recebeu R$ 18.725,00 a mais; Fábio Luiz Chaves (R$ 11.335,00); Juarez Serafim Temoteo (R$ 12.500,00); Laudi Carlos Santi (R$ 14.575,00); e Sérgio Alves Braga (R$ 14.900,00). Segundo os técnicos do TCE, que houve pagamento de diárias com justificativas genéricas, entre outras irregularidades.