Marcelo Melo vence em Miami e enfrenta Bruno Soares nas quartas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares, principais tenistas de duplas do país, voltarão a se enfrentar na chave de um torneio Masters 1.000 nesta temporada. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, Melo venceu nesta segunda-feira (27) a parceria do holandês Jean-Julien Rojer com o romeno Horia Tecau, com parciais de 6/4, 3/6 e 11-9, após uma hora e 34 minutos de jogo, avançando para o confronto contra Soares e Jamie Murray nas quartas de final do Masters 1.000 de Miami.

Os dois já haviam se enfrentado no dia 17 de março nas semifinais do Masters 1.000 de Indian Wells. Na ocasião, Melo e Kubot levaram a melhor sobre Soares e Murray com vitória por 3/6, 7/5 e 10-5 --eles acabaram perdendo na decisão para a dupla formada entre o sul-africano Raven Klaasen e o americano Rajeev Ram. Para chegar às quartas de final, Soares e Murray venceram no último domingo (26) a dupla formada pelo italiano Paolo Lorenzi e o pelo português João Sousa por 6/0 e 6/3.

SIMPLES — Na chave de simples, o suíço Roger Federer (número 6 do mundo) venceu o argentino Juan Martin del Potro (34º) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, e se classificou para as oitavas de final do torneio em Miami. Na próxima fase, ele enfrentará o espanhol Roberto Bautista Agut (número 18 do mundo), que venceu o americano Sam Querrey (27º) de virada nesta segunda por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3.