Adele afirma que pode parar de fazer turnês

A cantora britânica Adele anunciou no domingo, em um show na Nova Zelândia, que talvez nunca mais faça uma turnê. Ela está na estrada há mais de um ano e a apresentação foi a última antes do retorno a Londres, onde ela deve encerrar a turnê definitivamente com dois shows. "Eu não sou boa em sair em turnê. Aplausos me fazem me sentir um pouco vulnerável. Não sei se vou fazer mais alguma turnê algum dia", ela disse à plateia sob a chuva de domingo, segundo o New Zealand Herald. "O único motivo pelo qual eu saí em turnê foram vocês. Eu não tenho certeza se isso é para mim. A maior realização da minha carreira foi esta turnê." Por enquanto, não há confirmação oficial, apenas o comentário da cantora, que já havia comentado que sente ansiedade durante as apresentações.

Stênio Garcia quebra duas costelas e é internado no Rio

O ator Stênio Garcia, de 84 anos, está na clínica São Vincente no Rio de Janeiro depois de fraturar duas costelas. A internação foi confirmada pela instituição. Marline Saade, mulher do ator, postou uma foto com ele em seu Instagram e explicou o acidente. Durante a madrugada de ontem, Stênio acordou de madrugada e foi ao banheiro. No entanto, ele estava "meio tonto", caiu e fraturou a décima e a décima primeira costela. "Com isso, machucou o pulmão e por isso ficará internado uns dois dias", declarou Marlene. Ela e o marido ficaram internados juntos na clínica. Marlene passará por um procedimento de retirada do útero amanhã. A mulher do ator afirmou que eles tentaram ficar em quartos um ao lado do outro. "Mas isso depende de ter dois quartos vagos, né?", ponderou. Marlene ainda pediu energias positivas e orações para os dois.

Kim Kardashian revela que quer ter um terceiro filho

Num novo teaser do programa "Keeping Up With The Kardashians" divulgado ontem, Kim Kardashian revelou que está tentando ter outro filho com Kanye West, mas a gravidez pode ser de risco. "Eu quero que meus filhos tenham irmãos, mas os médicos não sentem que é seguro para mim", diz Kardashian no vídeo. "Eu vou tentar ter mais um bebê", diz ela no teaser, tirando uma expressão de surpresa do rosto de e Khloe. A mãe, Kris Jenner, faz um alerta: "Eu não quero que você faça algo que te coloque em perigo". A estrela do reality show tem 36 anos e dois filhos: North, de três anos, e Saint, de um. Em outras temporadas do programa, Kim Kardashian já havia falado das dificuldades que teve nas gestações anteriores.

Morre fã que recebeu ligação de Beyoncé

Ebony Banks, a adolescente que recebeu uma ligação de Beyoncé pelo Facetime no último dia 22, não resistiu ao câncer e morreu neste domingo. O sonho da garota era conversar com a cantora e foi realizado graças a uma campanha online criada pelas amigas. A hashtag #EbobmeetsBeyoncé (Ebob encontra Beyoncé) foi postada em diversas redes sociais e chegou até a cantora. Beyoncé ligou para Ebony via Facetime, aplicativo de ligações em vídeo, e disse: "Eu te amo", com um largo sorriso no rosto, ao que a menina respondeu: "Eu te amo, Beyoncé".

Fernanda Montenegro vai dirigir quadro do Fantástico

A atriz Fernanda Montenegro vai experimentar, aos 87 anos, uma nova atividade artística: a de diretora. No dia 30 de março, ela começa a gravar o quadro Nelson Por Ele Mesmo (título provisório), que será transmitido durante o Fantástico, ainda sem data definida. Trata-se de uma série de quadros inspirados na obra de Nelson Rodrigues, escritos por ela e pelo poeta Geraldo Carneiro. O quadro é um prosseguimento do trabalho que Fernanda já faz com a obra rodriguiana - desde outubro do ano passado, ela apresenta Nelson Por Ele Mesmo, leitura dramatizada que ela vai apresentar na abertura do próximo Festival de Teatro de Curitiba, que abre hoje.

Níver do dia

Lady Gaga

cantora norte-americana

31 anos