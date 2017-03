Avalanche mata estudantes em resort de esqui no Japão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete estudantes e um professor morreram nesta segunda-feira (27) em uma avalanche em uma estação de esqui na cidade de Nasu, a 120 km de Tóquio, em tragédia que também deixou 40 feridos. Mais de cem soldados foram enviados à região, no município de Tochigi. No total, 52 estudantes e 11 professores de sete escolas do ensino médio participavam em uma excursão de três dias na neve no momento da avalanche. No domingo, a meteorologia emitiu um alerta de avalanche e advertiu para a possibilidade de nevascas, com o acúmulo de até 30 centímetros. Os sete estudantes, a maioria alunos do colégio Otawara de Tochigi, e um professor foram encontrados sem sinais vitais. No Japão, em casos do tipo os falecimentos são declarados oficialmente quando um profissional emite a certidão de óbito. O balanço inicial mencionava oito estudantes encontrados sem os sinais vitais. Entre os feridos, dois estudantes se encontram em estado grave. A avalanche aconteceu no último dia da excursão na cidade de Nasu, que fica ao norte de Tóquio.