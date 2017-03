País Nuvens carregadas entre Sudeste e Norte causam chuva forte no ES, MG, AC, AP, PA e norte do MA Estado de SP Capital tem sol entre nuvens e não chove; no litoral pode haver chuva fraca a qualquer hora Grande SP Faz sol, apesar do céu com muitas nuvens. Não há previsão de chuva na capital paulista Mínima: 16º C Máxima: 25º C Lua nova