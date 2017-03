Agressor foi acusado em 2010

O terrorista que matou quatro pessoas e feriu mais de 50 em um ataque em frente ao Parlamento britânico na quarta-feira era conhecido como um extremista em potencial em 2010, segundo informações do jornal The Guardian. O nome de Khalid Masood chamou a atenção do MI5 há sete anos, depois que ele retornou ao Reino Unido da Arábia Saudita, onde havia dado aulas de inglês. Mas ele acabou saindo do radar da inteligência do país. A primeira-ministra britânica, Theresa May, confirmou recentemente que Masood havia sido investigado anteriormente pelos serviços de inteligência, mas apenas como uma figura “periférica”. Além disso, foi constatado que o agressor de 52 anos ficou na Arábia Saudita entre 2005 e 2009.