Kremlin acusa oposição

O Kremlin acusou ontem os organizadores dos protestos de ontem contra a corrupção na Rússia de provocar a violência. A manifestação, que reuniu milhares de pessoas em Moscou e em outras cidades, foi organizada pelo opositor Alexei Navalny e levou à detenção de mais de 1.000 pessoas. Milhares de pessoas tomaram as ruas em toda a Rússia em protestos que não foram autorizados pelas autoridades. O líder da oposição Alexei Navalny foi preso a caminho para um protesto em Moscou e foi condenado a ficar 15 dias em um tribunal. Ele foi multado em US$ 340. O porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que o Kremlin respeita o direito de protestar, mas rejeitou as manifestações de domingo.