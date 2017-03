Ex-presidente pode ir presa

Procuradores da Coreia do Sul informaram ontem que vão solicitar à Justiça a prisão da ex-presidente Park Geun-hye, sob a acusação de prática de corrupção. Park foi destituída do cargo após um processo de impeachment que foi concluído no início do mês. Há uma semana, ela passou 14 horas prestando depoimento a procuradores que a acusam de ter participado de um esquema que extorquiu companhias privadas. A Corte do Distrito Central de Seul, a quem caberá decidir sobre o pedido do ministério público, deverá tomar o depoimento de Park antes de emitir (ou não) o pedido de prisão. Se a prisão de Park se confirmar, ela poderá ser formalmente acusada de crimes como extorsão, recebimento de propina e abuso de poder.