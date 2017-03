Transplante de árvore é comum em Curitiba

Concha retira a árvore e a leva para outro local (foto: Franklin de Freitas)

Equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente fizeram, ontem, a reorganização das árvores da Praça Rio Iguaçu, ao lado do Palácio Iguaçu, no Centro Cívico. Uma série de mudas de árvores frutíferas plantadas por moradores da região serão agrupadas, formando bosques em áreas específicas no local. A intenção é valorizar o espaço e, ainda, melhorar a visibilidade do painel Rio Iguaçu, de Rogério Dias.

O trabalho de remoção e replantio de árvores feito pelo Meio Ambiente acontece há muitos anos com a utilização de um caminhão especial próprio para o trabalho. Até 2013, por exemplo, a média era de 25 transferências por ano feitas em Curitiba. As máquinas voltaram a ser utilizadas recentemente para um projeto inicial de arborização da CIC. Na ocasião, em transplantes-teste, mudas da Horta da CIC foram levadas para a calçada em frente ao Cmei Mário Covas e para o Parque Diadema.

O caminhão especial consegue fazer o transplante de árvores de porte médio. A máquina possui uma espécie de concha, com um sistema de irrigação que permite uma retirada mais fácil da terra. Inicialmente, o caminhão é levado para cavar o buraco no qual será colocada a árvore transportada. Depois é feita a retirada da árvore de forma inteira pela concha, incluindo as raízes. Ela é transportada e plantada no novo local.