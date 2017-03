Com o objetivo de agilizar o atendimento de alguns procedimentos na área da saúde, para os quais existe uma fila de espera, a Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a primeira edição do mutirão da saúde. O evento ocorreu durante o último sábado, em parceria com a Fae — Centro Universitário e com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). Foram agendadas 1.837 consultas e mais 427 usuários saíram da fila de espera por terem apresentado melhora e não necessitarem mais de atendimento, reduzindo um número de 2.264 pacientes.

Segundo a secretária de Saúde de Pinhais, Adriane da Silva Jorge Carvalho, este é o primeiro de outros mutirões que estão por vir. “Inicialmente nós identificamos algumas especialidades, para as quais seria possível prestar atendimento neste primeiro mutirão. Lembrando que este é um projeto para o ano de 2017, que consta no plano de governo, com objetivo de resolver o problema de alguns pacientes que estão na fila de espera”, explica a secretária. O mutirão no sábado também ajuda o acesso para os pacientes.