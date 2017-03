A Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta, em Araucária, inicia hoje o projeto “Bate Papo com o escritor”. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), a cada mês, um escritor será convidado para um encontro com a comunidade para falar de suas obras. O primeiro escritor a participar será Álvaro Posselt em evento que ocorre às 8 e às 10 horas.

Nascido em Curitiba, Posselt é professor de língua portuguesa e autor de “Tão breve quanto o agora” (2012), “Um lugar chamado instante” (2013), “Entre arranhões e lambidas” (2014), “Kaki” (2015) e “Na sopa do sapo” (2016). Alguns de seus poemas podem ser encontrados nas embalagens de uma famosa marca de “paleta mexicana” (picolé) e em um mural na Travessa da Lapa, no Centro de Curitiba.

Posselt divulga voluntariamente o haicai (poema estruturado em três versos) em escolas públicas. Os participantes do bate-papo na Biblioteca Municipal também participarão de uma oficina de Haicai. Não é necessário inscrição antecipada. A Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta fica à Rua Kasimiera Szymanski, nº 67 – Porto das Laranjeiras (atrás do Mercado Municipal).