Céu encoberto deixa temperaturas amenas

As temperaturas em Curitiba, ontem, mal chegaram aos 20ºC, por causa da grande concentração de nuvens durante todo o dia. Chuviscos também ocorreram ao longo da manhã, tarde e noite. Para hoje a previsão não muda, e o dia deve começar com muita nebulosdiade na Capital, assim como na faixa que vai até o Litoral. Os ventos úmidos que sopram do oceano em direção ao continente mantém uma grande cobertura de nuvens.

Já no interior, o sol aparece desde cedo, e as temperaturas sobem rapidamente. No Norte, Noroeste e Oeste, as máximas ficam próximas dos 30ºC. Destaque para os baixos índices de umidade relativa do ar no período da tarde, entre os setores Oeste e Noroeste.

Nos próximos dias a temperatura em Curitiba não oscila muito, ficando abaixo dos 24ºC até o fim de semana.