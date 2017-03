Vale a pena fazer MBA? O que avaliar nesta hora

Faz diferença ter no currículo um curso de MBA? Esta é algumas das dúvidas de quem está dentro das empresas. Alguns especialistas consutados são unânimes em reconhecer as habilidades que um curso como este acrescenta. No entanto, ele não é direcionado para todas as carreira e, principalmente, não é qualquer curso que pode ser usado pelo profissional para alavancar o seu “passe”no mercado.



Especialistas aconselham esse tipo de capacitação para quem ocupa cargos de gestão, pois os cursos de MBA tem como meta “genérica” desenvolver as capacidade de análise geral de determinados quadros funcionais. Os mais populares são em Marketing, Finanças, Recursos Humanos e Contabilidade.



Mas como saber qual deles se encaixa melhor no seu currículo? “O objetivo principal de um MBA é ensinar o estudante a olhar a sua área de atuação como um negócio”, diz Juliana Nunes, diretora da Asap, empresa de recrutamento e seleção de executivos. Há cursos mais técnicos, mas na maioria dos casos a grande contribuição dessas especializações é a visão mais ampla do negócio e a capacidade de pensar estrategicamente.



Um MBA não deve ser feito simplesmente pelo modismo. O retorno profissional deve ser avaliado criteriosamente. Se esse não for o seu caso, talvez seja melhor buscar outro curso de especialização.



“Um MBA valoriza a carreira quando o profissional sabe aproveitar o conhecimento adquirido nas experiências de trabalho. O curso sozinho não faz milagre”, diz Edson Rodriguez, especialista em gestão profissional e sócio da Your Life, consultoria que oferece gestão de carreira e finanças.



Ainda que esteja convicto de que o MBA é o melhor a fazer, é importante estar ciente de que este tipo de curso não serve para sanar as limitações de uma graduação mal feita. “Esse espaço é mais dedicado à orientação e aplicação de conceitos do que ao ensino”, diz Faccina.

FORMAÇÃO É FOCADA NA GESTÃO

Consultores sobre carreira costumam recomendar os cursos de MBA para profissionais que já tenham experiência no mercado e que almejem um cargo gerencial, se já não o ocupam.

“É importante fazer um MBA pelo menos com cinco anos de experiência de trabalho. Só assim você absorverá melhor o conteúdo. O ideal é que a experiência na empresa seja levada para as aulas e sirvam como estudo de caso, e que os conceitos debatidos no MBA possam ser levados para o mercado, simultaneamente”, diz Andrea Huggard-Caine, da consultoria de RH HuggardCaine.



É importante destacar que não há uma regra definida para todo tipo de profissional. Um curso mais técnico pode ser seguido de outro com foco em gestão. Um engenheiro, por exemplo, buscará inicialmente especializações técnicas mais focadas no seu trabalho. Mas ao assumir um cargo gerencial, por mais experiente que ele seja, novos desafios aparecerão, e um MBA em gestão pode ser a melhor opção neste caso.



“MBAs são recomendados para quem tem alguma responsabilidade de gestão, já que geralmente 15% das disciplinas são focados em áreas mais técnica, como macroeconomia, estatística e conceitos desse mundo, e 85% são focados em liderança, equipe, desenvolvimento de ideias e produtos, que são competências atreladas ao trabalho do gestor”, diz Faccina. “Um médico dono de uma clínica não entende de administração. Um advogado dono de escritório não sabe, necessariamente, administrá-lo. Eles podem fazer um MBA”, afirma para melhorar o negócio do ponto de vista gerencial.

DICAS PARA AVALIAR CURSO

Não invente

MBA é uma especialização. O interessante é se dedicar a uma área de estudos com a qual você pretende trabalhar.

Conheça

A escola, o corpo docente e as disciplinas do MBA mais interessante para o seu caso.

Dedique-se

A demanda de leitura e produção de textos é grande. Você até pode tentar ignorá-la, mas isso prejudicará o seu resultado.

Avalie

Há vários rankings que classificam os MBAs disponíveis no mercado. Veja como estão avaliadas as instituições que apresentam opções mais razoáveis para o seu caso.

Saiba

Um MBA não pula etapas na vida profissional de quem o faz, mas sim alavanca o seu desenvolvimento. O MBA é um meio, e não um fim.

