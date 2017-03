E o maior clube do estado (e maior torcida do estado Paraná) fez 93 anos. Parabéns a toda a torcida atleticana, que tem o recorde de publico em todos os estádios da Capital.

Fomos ao jogo de sábado contra o Cianorte, quando a molecada mais uma vez não aproveitou a chance de poder estar representado o Furacão em campo, deixando a torcida decepcionada com o futebol apresentado. Agora teremos a ultima rodada, jogando contra o P. Clube lá no puxadinho. Jogaremos com o time titular, então jogamos pra ganhar. A novidade neste jogo será Eduardo da Silva, atacante que entrara no lugar de Grafite. Agora o Campeonato Paranaense realmente começa a ter algum tipo de importância. Até então foi só pra passar o tempo!

Bem que poderia dar

AtleTiba na próxima fase...

O Coritiba fez sua obrigação e venceu o Rio Branco, 2x1, num esvaziado Alto da Glória.

Resta uma rodada e o Coxa está classificado e estou torcendo para que após ela, a atual classificação permaneça inalterada. Quero um AtleTiba já na próxima fase!

Cumprindo tabela

Com dez partidas disputadas e apenas uma a fazer até o final da fase classificatória do Paranaense 2017, o Paraná sobra, mesmo atuando em grande parte com sua segunda equipe. O desempenho com 83,3% de aproveitamento de pontos já lhe garantiu até o 1º lugar e dá grande margem para assegurar a vantagem do mando nos "segundos jogos" da fase eliminatória.

O Paraná tem o melhor ataque, com 22 gols (o segundo melhor ataque tem 14) e a melhor defesa, tendo sofrido apenas 5 gols (a segunda melhor tem 7). Assim, garantido na próxima fase e com a possibilidade de fazer com o que o rival do final da rua até possa ficar de fora do torneio, o Paraná irá para a partida de quarta-feira em pleno Durival de Britto com alguns desfalques.

Alguns atletas aproveitaram a última partida para receber o 3º cartão amarelo e assim, entrarem "zerados" na fase final. São eles: Diego Tavares, Brock, Kaike, Gabriel Dias e Alex Santana.

Essa será aliás, outra oportunidade para o comando técnico avaliar seus atletas. Embora Wagner Lopes tenha para si um elenco "A" e um "B", na prática, tem-se que a melhor formação paranista se dá com um combinado desses dois elencos.

O oponente tricolor precisa de um resultado positivo para não depender da combinação de resultados de Foz (que encara o Rio Branco em Paranaguá) e Cascavel (que vai a Toledo), em duelos que podem não apenas decidir quem cai à segundona, mas também render uma vaga.

Independentemente da inexistência de maior motivação, os paranistas tem frente os rubro-negros, em casa, um interessante e favorável histórico: nas últimas dez partidas, o Tricolor venceu cinco e empatou duas. Sinal que, caso tal máxima se mantenha, mesmo que seja apenas para cumprimento de tabela, poderão os paranistas sair muito satisfeitos da Vila Capanema.

