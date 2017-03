Fernanda Montenegro (foto: Divulgação)

A abertura da 26ª edição do Festival de Curitiba, hoje, será com a atriz Fernanda Montenegro apresentando no Teatro Guaíra a leitura dramática Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo. A apresentação será às 20h, no auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão).



“Nelson Rodrigues é hoje considerado o grande autor trágico do Brasil. Para muitos é o único grande autor dramático do Brasil. Para mim, ele é sobretudo o descobridor de uma linguagem cênica, de uma linguagem essencialmente liberta de compromissos literários”, diz Fernanda Montenegro.



A atriz faz a leitura de trechos do livro homônimo, uma compilação de crônicas e entrevistas do escritor, organizada por Sônia Rodrigues, filha do dramaturgo. Fernanda Montenegro e Nelson Rodrigues eram próximos. A famosa O Beijo no Asfalto foi escrita sob encomenda a pedido da atriz, que queria montar uma peça com o marido Fernando Torres. Depois de meses de insistência, o texto foi escrito em três semanas.



Fernanda Montenegro em uma leitura de Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo. A partir do livro de Sônia Rodrigues. Pesquisa, Adaptação, Direção e seleção musical de: Fernanda Montenegro. Seleção de Objetos de Cena: Daniel Pinha. Montagem de Trilha: Fábio Santana. Direção Técnica – André Omote. Produção Montagem – Ricardo Rodrigues. Direção de Produção: Carmen Mello. Coprodução: Bonarcado Produções Artísticas. Produção: Trígonos Produções Culturais.

NÚMEROS DO FESTIVAL DE CURITIBA

26ª EDIÇÃO

- 200 Mil estimativa de público

- 350 Atrações

- 750 Pessoas envolvidas diretamente no trabalho do Festival (3 indiretamente)

- 2 mil Profissionais de companhias e técnicos

- 37 Peças da mostra (3 internacionais) (8 estreias nacionais)

- 5 espetáculos do MOVVA (dança)

- 9 espetáculos da Mostra são gratuitos

FRINGE NA 20ª EDIÇÃO

- 11 mostras especiais no Fringe

- 303 montagens

- 45 espetáculos de rua

- 66 gratuitos

- 41 atrações “Pague quanto vale”

INTERLOCUÇÕES

- 3 Oficinas

- 8 Encontros

- 3 Palestras

- 1 Exposição fotográfica (Lenise Pinheiro)