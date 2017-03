Assexualidade enfrenta fortes barreiras discriminatórias

Esse processo de “saída do armário”, contudo, enfrenta fortes barreiras sociais. Afinal, vivemos numa sociedade altamente sexualizada, na qual os discursos médicos sobre a sexualidade são fundamentados na crença do desejo sexual universal e na premissa de que o corpo biológico constitui o lócus privilegiado da sexualidade. Nesse sentido, a atividade sexual e a busca por parceria amorosa são consideradas sinais de normalidade e componentes indispensáveis à felicidade, e quem não se encaixa no padrão pode acabar sendo questionado.

“Uma queixa comum entre os assexuais é a pressão da família para que estejam namorando ou se casem, se reproduzam. Essas etapas lineares – seguidas pela maioria das pessoas -, podem não ser trilhadas pelas pessoas assexuais. Outra queixa é a presunção da homossexualidade. Uma pessoa que não tem interesse por sexo e/ou por relacionamentos amorosos pode ser percebida pela sociedade como homossexual, que não tem coragem de assumir publicamente sua homossexualidade”, afirma a doutoura em educação Elisabete de Oliveira.

Luciana do Rocio, inclusive, já sentiu isso na pele. Depois de criar diversos grupos sobre assexualidade no Facebook, com o intuito de incentivar outros assexuais a se revelarem e comunicarem, foi atacada pelos trolls. Outra vez, numa ida à ginecologista, passou por uma situação constrangedora: “ A ginecologista achou que eu estava mentindo e ficou espantada ao saber que, aos 35 anos, eu nunca tinha tido uma relação sexual. Saí do consultório me sentindo um extraterrestre”, comenta ela.