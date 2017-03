Itaipu, Copel e ACP estão com novo comando

Guetter (E), Luiz Viana (C) e o governador Beto Richa (D), na solenidade na Copel (foto: Orlando Kissner/AN-PR)

Três importantes solenidades aconteceram nesta segunda-feira (27) em Curitiba. Pela manhã, tomou posse como novo diretor-geral de Itaipu, o engenheiro Luiz Fernando Vianna, que até então era presidente da Copel. Mais tarde, o novo presidente da Copel, Antonio Sérgio de Souza Guetter, foi empossado em solenidade comandada pelo governador Beto Richa. De noite, aconteceu a posse e coquetel com o novo presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Gláucio Geara.

“Itaipu é exemplo de Brasil e Paraguai que dão certo”, disse Vianna durante a solenidade da manhã, no Museu Oscar Niemeyer. Ele também destacou algumas das prioridades de sua administração. Entre elas, a atualização tecnológica da Itaipu.

Copel

Novo presidente da Copel, Gueter é funcionário de carreira, ingressou na Copel em 1987 e desde então atuou em diretorias e cargos técnicos da estatal. Seu último cargo antes da nomeação para presidência foi de diretor-presidente da Copel Distribuições, maior empresa do Grupo Copel. Guetter vai conduzir a maior empresa do Paraná, segundo o ranking da Revista Amanhã e a melhor distribuidora de energia da América Latina de 2016, de acordo com a Comisión de Integración Energética Regional (Cier).

Gláucio Geara

Em cerimônia no Teatro Positivo, o corpo de dirigentes da Associação Comercial do Paraná (ACP) tomou posse, na noite de ontem. O empresário Gláucio Geara ficará à frente da entidade na gestão 2017-2019. O empresário é o 31º a assumir a presidência da Casa que completa 127 anos em 2017. A cerimônia contou com a presença de representantes municipais, estaduais e federais, além de empresários e associados, que após ato de posse no Teatro Positivo foram recepcionados com coquetel no Expo Unimed.