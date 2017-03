Agricultura celebra o aniversário de Curitiba

Chef de cozinha faz aula-show na feira (foto: Franklin de Freitas)

Para celebrar os 324 anos de Curitiba, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento preparou uma programação especial, a Sabores de Curitiba, que começou na sgunda-feira (27) e vai até 8 de abril. A programação terá aulas-shows gratuitas com cozinheiros renomados, descontos especiais para compras nos Armazéns e Sacolões da Família e no Nossa Feira, cardápio assinado por chef de cozinha em Restaurante Popular e o lançamento do projeto Horta do Chef, de melhoria da renda de agricultores urbanos.

A primeira destas ações aconteceu na noite de ontem, com a aula-show do chef Dudu Sperandio para os frequentadores do Nossa Feira, que reúne cooperativas de produtores da Grande Curitiba, na Praça 19 de Dezembro, no Centro.

Além de Sperandio, dez outros chefs darão aulas-show até o dia 8 de abril nas feiras, mercados, Sacolões e Armazéns da Família e hortas da Prefeitura. Manu Buffara, Beto Madalosso, Gabriela Carvalho, Delio Canabrava, Joy Perine, Zico Garcez, Kauê Henrique, Lenin Palhano, Celso Freire e Eva dos Santos também prometem combinar de forma saudável e inusitada ingredientes, como hortigranjeiros e outros gêneros alimentícios.

Mais baratos

Ainda dentro da programação do Sabores de Curitiba, de 28 de março e 1 de abril, os 33 Armazéns da Família estarão comercializando 11 alimentos saudáveis com preços até 8% mais baratos que os preços normais.

Amanhã, quando se comemora o aniversário da cidade, os 15 Sacolões da Família e os três pontos de quarta-feira do Nossa Feira (Barreirinha, Uberaba e CIC/Campo Alegre) estarão oferecendo frutas, verduras e legumes por R$ 1,79 o quilo, um desconto de 21,8% em comparação aos R$ 2,29 praticados normalmente.