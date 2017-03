Quina acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 1,2 milhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4344 da Quina, sorteadas nesta segunda-feira (27) em Suzano (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 1,2 milhão. Os números sorteados foram: 02, 32, 46, 57 e 80. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 51 apostas ganhadoras, R$ 6.165,62 Terno - 3 números acertados - 3.630 apostas ganhadoras, R$ 130,26 Duque - 2 números acertados - 98617 apostas ganhadoras, R$ 2,63

LOTOFÁCIL

Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 1491 da Lotofácil. Os números sorteados foram: 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. Confira o rateio: 15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.413.132,73 14 acertos - 560 apostas ganhadoras, R$ 1.109,20 13 acertos - 19.310 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 201.204 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1.016.203 apostas ganhadoras, R$ 4,00