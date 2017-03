Festival tem peça para rir, chorar, inovar. Escolha a sua

A arca de Noé (foto: Divulgação)

Curitiba será palco mais uma vez da 26ª edição do Festival de Curitiba entre hoje a 09 de abril. A programação conta com mais de 350 atrações destinadas a diferentes tipos de público. Dos 38 espetáculos da Mostra, até a experiência do Gastronomix, um amplo leque de variedades é oferecido para todas as idades e gostos. E daí aparece a dúvida: que peça devo ver?



Esse ano a curadoria, representada por Guilherme Weber e Marcio Abreu, propõe um projeto que aborda questões fundamentais do nosso tempo e toma a cidade como palco de invenção e manifestação de diferenças, enaltecendo questões como o empoderamento feminino e a diversidade sexual e racial.



O Bem Paraná em parceria com a organização do Festival de Curitiba preparou um pequeno guia para você escolher a peças de acordo com o tema. Separamos três peças por tema ou interesse. É só se jogar.



A venda dos ingressos será pelo site www.festivalde curitiba.com.br, pelo aplicativo do Festival (Festival de Curitiba 2017) e na bilheteria oficial do evento, no ParkShoppingBarigüi, com funcionamento das 11h às 23h, de segunda a sexta, no sábado, das 10h às 22h e, aos domingos, das 14h às 20h. Nesta edição, o cliente tem a opção de não retirar o ingresso impresso na bilheteria: os ingressos comprados pelo site terão um QR Code, que será enviado ao celular dopúblico e usado para a entrada nas peças e demais eventos do Festival.

PEQUENO GUIA DE DICAS PARA O FESTIVAL DE CURITIBA

TRÊS ESPETÁCULOS PARA RIR

7 Conto

A comédia – que está há 11 anos em cartaz – fala de questões sociais e políticas do país. No palco, Miranda traz sete personagens. Dias 30 e 31 de março às 21h. No Guairão.

João Caldas





Cada um com seus Pobrema

Na peça, encenada por Marcelo Médici, o personagem central é um ator de teatro, que, ao desistir de fazer a apresentação de um monólogo de Hamlet, começa a falar da própria vida. Dias 7 e 8 de abril às 21h. No Guairão.



Risorama

No melhor clima de boteco, regado a muitas risadas, humoristas de todo país, fazem do ParkCultural o QG do humor. Dia 29 de março a 3 de abril. Park Cultural do ParkShoppingBarigui.

TRÊS ESPETÁCULOS PARA CHORAR

E se elas Fossem para Moscou

E se Moscou pudesse ser o que quiséssemos imaginar? Se Moscou fosse o passo em direção à mudança? A carioca Companhia Vértice traz obra baseada em As Três Irmãs, de Anton Tchekhov. Dias 29 e 30 de março às 21h. No Guairinha.

Edson Kumasaka





Leite derramado

Texto de Chico Buarque chega a Curitiba com o espetáculo Leite Derramado. Trama investiga a política nacional através da vida de um homem centenário Leite Derramado. Dias 5 e 6 de abril às 21h. No Guairinha.

Mata teu Pai

Livre adaptação do mito da Medéia, escrita especialmente para a atriz Debora Lamm em celebração aos seus 20 anos de carreira. Dias 5 e 6 de abril às 21h. No Sesc da Esquina.

TRÊS ESPETÁCULOS PARA CRIANÇAS





A Arca de Noé

A obra de Vinícius de Moraes e Toquinho é um verdadeiro caso de amor da literatura, do teatro e da música popular brasileira. Dias 1 e 2 de abril às 11h. No Museu Oscar Niemeyer.



Os Três Contos Clássicos

O Casamento da dona Baratinha, Os três Porquinhos e as Aventuras de chapeuzinho Vermelho. Dia 8 de abril às 14h30 e 9 de abril às 10h30. No SEEC-Auditório Brasílio Itiberê.



Xperience

Exposição com 20 aparelhos interativos que explicam na prática, questões ligadas às mais diversas áreas da ciência. Dias 29 de abril a 9 de abril dàs 10h às 18 horas. No Museu Oscar Niemeyer.

TRÊS ESPETÁCULOS MUSICAIS

Roque Santeiro

Sposta morte de Cabo Roque faz nascer todo um comércio turístico. Dias 3 e 4 de abril às 21h. No Guairão.



Eu Sou Gaby Amarantos

Na estreia nacional do espetáculo músical EU SOU, Gaby Amarantos surge em clima íntimo acompanhada por violão e percussão. Dia 6 de abril às 21h. No Guairão.



+ Misturado Mart’nália e Banda

Esta será a primeira vez que +Misturado vai a Curitiba.

No repertório estão parcerias com grandes nomes como Martinho da Vila e Geraldo Azevedo. Dia 9 de abril às 19h. No Guairão.

TRÊS ESPETÁCULOS DE DANÇA

Para que o Céu não Caia

O mito do fim do mundo, relatado pelo xamã Yanomami Davi Kopenawa, diz que rompida a harmonia da vida no universo, o céu desaba. Dias 4 e 5 de abril às 21h. No espaço Thá.



Olympia e O que Podemos Dizer de Pierre

Inspirada na pintura realista Olympia, criada por Édouard Manet em 1863, a artista cria esta obra a partir da leitura de trechos da obra Asfixiante Cultura, de Jean Dubuffe. Dias 6 e 7 de abril Às 21h. No Teatro da Reitoria.



Protocolo Elefante

O Grupo Cena 11 evoca um réquiem-nascimento na tensão entre o esquecimento e novos futuros. Dias 29 e 30 de março às 21h. No Teatro da Reitoria.

TRÊS ESPETÁCULOS INOVADORES





Blank

Em um esforço entre público e performer, os buracos no roteiro são preenchidos para surgir uma história que celebra a imaginação. Dia 31 de março às 21h (Du Moscovis), 1 de abril às 21h (Debora Bloch), 2 de abril às 19h (Caio Blat), 7 de abril às 21h (Camila Pitanga), 8 de abril às 21h (Julia Lemmertz) e 9 de abril às 19h (Gregório Duvivier). No Teatro Bom Jesus.



Amadores

O espetáculo é um relato poético e um manifesto artístico. Uma galeria de retratos vivo. Dia 1 de abril às 21h e 2 de abril às 15h. No Teatro da Reitoria.



\Todas/

Quatro mulheres se encontram no plano da ficção: duas atrizes, uma diretora e uma autora. No palco, elas ensaiam a criação de suas vidas. Dias 1, 5 e 7 de abril às 20h e dia 4 de abril às 22h. No Teatro José Maria Santos.



TRÊS ESPETÁCULOS GRATUITOS

Próspero e os Orixás: a Tempestade

De Érida Castello Branco, é uma adaptação de peça teatral A tempestade, um dos mais importantes e famosos textos do dramaturgo inglês William Shakespeare. Dias 3 e 4 de abril às 17h. Na Praça Santos Andrade.



Isso é Rock, Bebê

A história do Rock contada e cantada de maneira divertida para crianças de todas as idades. Dia 6 de abril às 20h. No ParkShoppingBarigui.

Natalie Lira





A Loucura de Isabella

Isabella foge do marido iludida por Horácio. Na cidade do rapaz, conhece Flaminia. Dia 1 de abril às 18h, na Praça General Osório. Dia 2 de abril às 13h, no Memorialde Curitiba. Dia 3 de abril às 15h, na Praça Santos Andrade.

TRÊS ESPETÁCULOS SOBRE O DIREITO LGBT

O Campeonato Interdrag de Gaymada

É uma intervenção urbana que propõe um espaço de convivência entre diferentes corpos. Dia 29 de março às 16h, na Praça General Osório. Dia 30 de março às 16h, no Passeio Público.



Nossa Senhora (Da Luz)

Conta a história de cinco senhoras de uma tradicional família e suas decepções, medos e frustrações. Dias 1 e 2 de abril às 20h. Na Praça Santos Dumont.



De Salto Vermelho

Um jovem que vive em sua plenitude, outro que se descobre e outro que se reprime diante dos olhos conservadores. Dia 8 de abril às 11h e dia 9 de abril às 21h. Na Casa Hoffmann.