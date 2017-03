Cruzeiro leva gol de Schumacher e já não pode mais tomar ponta do Atlético

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vitória do rival Atlético, o Cruzeiro entrou em campo nesta segunda-feira (27) precisando vencer para continuar com chances de terminar a primeira fase do Mineiro na primeira colocação. Fora de casa e diante do Uberlândia, a equipe da capital teve trabalho em um jogo difícil e não saiu do empate por 2 a 2 no Parque do Sabiá. Os gols da partida foram marcados por Schumacher e Rafael Sóbis, no primeiro tempo, Ramón Ábila e Caio Dantas, na etapa final. Ainda perseguindo seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, o meia Thiago Neves passou em branco mais uma vez. No Parque do Sabiá, o jogador entrou em campo pela 500ª vez (sétima pelo Cruzeiro) na carreira como profissional. Dentro das quatro linhas, Thiago tomou conta da faixa central e foi o principal organizador do time, mas esbarrou na forte e boa marcação do Uberlândia. Foi substituído por Lucas Silva a 20 minutos para o fim. O Uberlândia mal tocou na bola durante os primeiros 45 minutos. Contudo, a jogada de bola parada que terminou com o gol de Schumacher deu a tranquilidade que a equipe precisava para encarar o poderoso da capital. Bem estruturado defensivamente, os anfitriões ainda contaram com a lentidão celeste para contra-atacar. O pecado do Periquito foi só dar espaço ao adversário nos minutos finais do primeiro tempo, o que acabou culminando no gol de empate já nos acréscimos. O atacante Schumacher marcou seu primeiro gol neste Campeonato Mineiro. Apesar disso, balançar as redes contra o Cruzeiro já não era novidade para o camisa 9. Aos 19 anos, jogando pelo Atlético-PR, o jogador fechou a conta na vitória paranaense por 5 a 4, em jogo pelo Brasileiro de 2005. Apesar de ficar mais tempo com a bola, faltou mais apetite para o Cruzeiro buscar o empate após ser vazado. Muito estático em campo, a postura celeste só ajudou a melhorar a marcação do Uberlândia, que já era boa. Sem a movimentação e intensidade dos últimos jogos, o Cruzeiro mal conseguiu ameaçar por terra e suas melhores ações saíram em jogadas de bolas paradas. A melhora só veio faltando dez minutos para o intervalo e foi coroada com o gol de pênalti marcado por Rafael Sóbis. Nos últimos dias, o técnico Mano conviveu com a pouca eficiência do Cruzeiro na hora de marcar. E esse foi um dos motivos para apostar no atacante Ábila como referência dentro da área, recuando Sóbis para o meio de campo. Em duas finalizações, o argentino mostrou seu faro de gol. Depois de parar na trave, o camisa 9 aproveitou uma bola que parecia perdida e virou o jogo no Parque do Sabiá. O gol no final do primeiro tempo tirou o Uberlândia do seu campo de defesa e fez com que o time da casa avançasse suas linhas para tentar voltar à frente do marcador. Mesmo após levar a virada, a equipe não deixou de incomodar, se arriscou e deu trabalho ao goleiro Rafael. Até que aos 47 min, Caio Dantas marcou e deixou tudo igual. UBERLÂNDIA Tiago Braga; Cesinha, Mauro Viana, Bruno Costa e Rogério; Bruno Moreno, Rodney; Alê, Diogo (Juninho Arcanjo) e Jefersom Berger (Saulo) (Caio Dantas); Schumacher T.: Catanoce CRUZEIRO Rafael; Mayke, Léo, Manoel e Fabrício; Hudson, Ariel Cabral (Bryan); Thiago Neves (Lucas Silva), Alisson e Rafael Sobis; Ramón Ábila (Rafinha) T.: Mano Menezes Estádio: Parque do Sabiá, em Uberlândia Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro Gols: Schumacher (U), aos 6 min do 1º; Rafael Sóbis (C), aos 46 min do 1º tempo; Ábila (C), aos 8 min do 2º tempo; e Caio Dantas (U), aos 47 min do 2º tempo Cartões amarelos: Rogério, Alê, Nilo (U); Bryan (C)