Daniel é o 9º eliminado do Big Brother Brasil 2017

Daniel: 68% dos votos (foto: Reprodução / TV Globo)

O agente de trânsito Daniel, 41 anos, de Ferraz de Vasconcelos (SP), foi eliminado nesta segunda-feira (27) do Big Brother Brasil 17. Ele disputou o paredão com a estudante gaúcha Emilly e levou 68% dos votos para deixar o programa. A estudante se manteve na luta pelo prêmio máximo, de R$ 1,5 milhão.

O paredão do BB normalmente sai na terça-feira. Mas desta vez a Globo mudou a data, excepcionalmente, por causa do jogo da seleção brasileira com o Paraguai, marcado para esta terça-feira (28), às 21h45.

Daniel estava pela primeira vez ao paredão. Foi indicado pelo líder da semana, Ilmar. A casa, em votação aberta, mandou Emilly para a berlinda – foi a 4ª vez dela. Sem saber que o anjo da semana era autoimune, Marinalva tentou proteger um colega, mas antes mesmo de dizer sua decisão foi interrompida por Tiago Leifert, que a avisou sobre a regalia.

Pela ordem, nas semanas anteriores já saíram do programa Gabriela Flor, Mayara, Luiz Felipe, Manoel, Elis, Pedro, Roberta e Rômulo. Restam Emilly, Ieda, Ilmar, Marcos, Marivalva e Vivian.