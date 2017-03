Eliminado, Daniel homenageia a mãe ao deixar o 'BBB 17'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 'BBB 17' (Globo) já tem seu nono eliminado. No programa desta segunda (27), chegou a vez de Daniel se despedir da competição. A decisão da berlinda foi adiantada em um dia por conta do jogo entre as seleções brasileira e paraguaia, que acontecerá na terça-feira (28). Os brothers, sem saber da alteração, receberam a notícia de surpresa. Daniel disputou a preferência do público com Emilly, que enfrentou seu quarto paredão no reality. O paulista foi eliminado com 68,38% de rejeição, enquanto a gaúcha acumulou 31,62% dos votos. No discurso de eliminação, Leifert argumentou que não dá mais para ser coadjuvante, é preciso querer ser protagonista e que esse foi o principal motivo da saída do participante. Ao deixar a casa, Daniel aproveitou para prestar uma homenagem à sua mãe. Gostaria de exaltar a pessoa que me colocou no mundo. Essa mulher é uma representante da classe das domésticas que me criou com muita dignidade. Quem merece aplausos é ela.