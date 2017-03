Ministério do Turismo oferece vagas para curso em nove cidades do Paraná

(foto: AEN)

O Ministério do Turismo vai oferecer 10 mil vagas em cursos técnicos de nível médio gratuitos para estudantes de escolas públicas. Os cursos, voltados para o mercado de viagens, serão ofertados em diversas cidades de 18 estados. A previsão é de que as aulas comecem em agosto. No Paraná os cursos serão ofertados nas cidades de Antonina, Curitiba, Foz do Iguaçu, Lapa, Maringá, Morretes, Paranaguá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais.

Os cursos são de técnico em agenciamento de viagens, cozinha, eventos, guia de turismo, hospedagem, lazer, restaurante e bar. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria Estadual de Turismo de cada localidade. Os órgãos vão definir tanto a data quanto as forma de inscrição, juntamente com as secretarias estaduais de Educação.

A oferta faz parte do MedioTec, modalidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), lançado no fim do ano passado. O programa, segundo o Ministério da Educação (MEC), pretende oferecer um total de 82 mil vagas. No incío do ano, foram anunciadas 20 mil vagas em cursos técnicos na área cultural.

De acordo com o Ministério do Turismo, a definição da oferta de cursos na área levou em conta a demanda apresentada pelos estados e a capacidade de atendimento do programa.

No âmbito do turismo, o jovem terá aulas sobre processos de recepção, viagens, eventos, gastronomia, serviços de alimentação e bebidas e entretenimento. Os cursos são presenciais, em horários diferentes dos cursos regulares do ensino médio, e ministrados por entidades cadastradas pelo MEC.

Veja abaixo os municípios onde os cursos serão ofertados em cada estado:

Acre

Rio Branco

Amazonas

Manaus, Presidente Figueiredo, Tefé, Parintins e Rio Preto da Eva

Amapá

Macapá e Oiapoque

Pará

Altamira, Barcarena, Belém, Bragança, Itaituba, Marabá, Oriximiná, Paragominas, Salinópolis, Santarém, Xinguara

Roraima

Boa Vista

Tocantins

Araguaína, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional



São Paulo

São Paulo e São Vicente

Minas Gerais

Alfenas, Bueno Brandão, Camanducaia, Cambuí, Carangola, Caxambu, Extrema, Gonçalves, Governador Valadares, Guanhães, Jaboticatubas, Lavras, Passos, Ponte Nova, Pouso Alegre, São Thomé das Letras, Três Marias, Unaí e Varginha



Rio Grande do Sul

Bento Gonçalves, Caçapava do Sul, Canela, Caxias do Sul, Gramado, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, Tramandaí e Vacaria

Santa Catarina

Balneário Piçarras, Bombinhas, Concordia, Florianópolis, Garopaba, Gravatal, Laguna, Palhoça, Pomerode, São Bento do Sul, São José, Tubarão, Urubici e Videira

Paraná

Antonina, Curitiba, Foz do Iguaçu, Lapa, Maringá, Morretes, Paranaguá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais



Mato Grosso

Alta Floresta, Aripuanã, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Chapada dos Guimarães, Colíder, Cuiabá, Guaratã do Norte, Jaciara, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Xavantina, Poconé, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande

Mato Grosso do Sul

Aquidauna, Bataguassu, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Ivinhema, Jardim, Miranda, Novo Mundo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso e Três Lagoas

Goiás

Cidade de Goiás



Pernambuco

Arcoverde, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Fernando de Noronha, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Pesqueira, Petrolina, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada, Tamandaré, Timbaúba e Vitória do Santo Antão

Alagoas

Arapiraca, Barra de São Miguel, Coruripe, Delmiro Gouveia, Japaratinga, Maceió, Maragogi, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Milagres

Maranhão

Barra do Corda, Barreirinhas, Caxias, Codó, Estreito, Grajaú, Imperatriz, Santa Inês, São Luís e Timon

Paraíba

João Pessoa e Conde